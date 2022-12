Galaxy S23: ecco gli accessori ufficiali, conferme sui colori

Torniamo a parlare di Samsung, la quale si prepara a nuove importanti novità per il mercato smartphone a livello globale con l'imminente lancio dei suoi top di gamma per il prossimo anno.

Parliamo chiaramente dei tre modelli di Galaxy S23, per i quali nel corso degli ultimi mesi abbiamo appreso continuamente nuovi dettagli grazie ai vari rumor emersi in rete. Dopo aver appreso le ultime novità che riguardano la data di lancio, andiamo a vedere insieme tutti gli accessori ufficiali.

Le immagini che trovate nella galleria in basso, condivise dal noto leaker Evan Blass, mostrano le varie custodie e cover che verranno lanciate da Samsung per i nuovi Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra. Andiamo a vederle insieme con ordine: