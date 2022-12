I Galaxy S23 arriveranno il 1 febbraio 2023?

Parliamo chiaramente dei tre modelli di Galaxy S23 , per i quali nel corso degli ultimi mesi abbiamo appreso continuamente nuovi dettagli grazie ai vari rumor emersi in rete. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che riguardano la data di lancio, dopo le ultime novità emerse in rete che indicavano potenziali ritardi .

Samsung si sta preparando al periodo più importanto per il suo mercato smartphone a livello globale, visto che il produttore sudcoreano sta tracciando la strada per i suoi top di gamma che verranno lanciati all'inizio del prossimo anno.

Il noto leaker Ice Universe ha appena condiviso per la prima volta una data esatta per il lancio dei nuovi Galaxy S23: 1 febbraio 2023. Proprio il primo giorno di febbraio dovrebbe quindi tenersi il Galaxy Unpacked, l'evento ufficiale di Samsung per svelare al mondo i nuovi flagship.

Questo non equivale a una conferma ufficiale, ma possiamo riporre buone aspettative nell'affidabilità del leaker, e pertanto possiamo aspettarci che i Galaxy S23 arriveranno proprio il 1 febbraio.

Come al solito l'evento sarà anche il teatro per la presentazione di altri dispositivi, come nuovi accessori smart della casa sudcoreana. Al momento non abbiamo ancora indicazioni ufficiali, non appena arriveranno da Samsung torneremo ad aggiornarvi.