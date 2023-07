Le serie Galaxy S22 e S23 ricevono le patch di luglio, ma la fotocamera degli S22 deve attendere

Puntuale come sempre, Samsung sta rilasciando una nuova tornata di aggiornamenti di sicurezza per le serie Galaxy S22 e S23, con oltre 90 fix (a proposito, sapete come personalizzare un Galaxy?).

Essendo un aggiornamento legato alla sicurezza, non aspettatevi nuove funzionalità o novità riguardanti la One UI, e per questo motivo anche l'annoso problema della fotocamera della serie S22 in condizioni di bassa luminosità dovrà aspettare agosto.

Per quanto riguarda la serie Galaxy S23, l'aggiornamento era già stato reso disponibile negli Stati Uniti la scorsa settimana, e ora è in via di distribuzione in Europa. Il firmware, versione S91xBXXS3AWF7, è un file di circa 430 MB e contiene le patch di sicurezza Android di luglio 2023. Come abbiamo detto, è in via di distribuzione su Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

La serie Galaxy S22 invece ha iniziato ieri a ricevere le patch di sicurezza di luglio a partire da Argentina, Bolivia, Guatemala, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Trinidad e Tobago, quindi per l'Europa potrebbe essere ancora presto.

In ogni caso, il firmware è identificato dal numero di versione S90xEXXS6CWF6 e porta le stesse correzioni, ma c'è un aspetto che sta particolarmente a cuore agli utenti dei top dell'anno scorso e che non è ancora stato corretto. Da tempo i possessori di telefoni della serie S22 lamentano che nelle foto in condizioni di scarsa illuminazione le fonti di luce appaiono sovraesposte, il che implica una scarsa ottimizzazione dell'HDR.

Interrogato sulla questione, un dipendente di Samsung in Corea ha dichiarato che la data per il fix non è ancora stata fissata, ma verrà resa disponibile nel prossimo aggiornamento, il che implica che arriverà ad agosto.