Ecco quando il Galaxy S22 riceverà l'aggiornamento ad Android 13

Ieri, 12 ottobre, Samsung ha avviato la sua conferenza dedicata agli sviluppatori e tra i tanti annunci ha parlato anche dell'atteso aggiornamento "One UI 5.0" basato su Android 13. Nel dettaglio, sembrerebbe che l'update verrà rilasciato sulla serie Galaxy S22 già in questo mese per poi raggiungere altri flagship entro la fine del 2022. Ovviamente occorre specificare che una specifica sequenza temporale potrebbe non essere applicabile a tutti i mercati. Difatti, nonostante l'azienda coreana sia tra le più reattive a rilasciare gli aggiornamenti, non è facile far diventare un update globale in poco tempo.

Facendo un piccolo passo indietro, ricordiamo che il marchio coreano, fino ad ora, ha rilasciato quattro aggiornamenti beta basati sulla One UI 5.0. A riguardo, non è escluso che ne venga pubblicato un quinto prima del lancio della versione stabile. Staremo a vedere. Per quanto riguarda gli smartphone coinvolti, è possibile che prima del 2023 l'aggiornamento verrà ottenuto dai Galaxy S21, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Inoltre, sembrerebbe che il medio di gamma Galaxy A53 potrebbe riuscire ad aggiornarsi entro la fine dell'anno.