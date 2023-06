Galaxy S20 dimostra un nuovo passo in avanti di Samsung per gli aggiornamenti software

La serie di Samsung Galaxy S20 è stata lanciata più di tre anni fa eppure gli smartphone ricevono ancora mensilmente le patch di sicurezza. Samsung, dunque, nonostante il tempo trascorso, non ha ancora "retrocesso" i vari dispositivi ad un programma di aggiornamento trimestrale. Si tratta di un cambio importante, visto che ad esempio la serie Galaxy S10 ha beneficato delle patch di sicurezza per quattro anni, ma dopo il terzo passò ad un programma di rilascio trimestrale.

A riguardo, Samsung non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale, tuttavia secondo GalaxyClub i Galaxy S20 potrebbero ricevere patch di sicurezza mensili per ben quattro anni, prima che il produttore decida per un programma trimestrale. Si può ipotizzare, quindi, che questa politica venga applicata anche i telefoni più recenti, tra cui: