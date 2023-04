I Galaxy S10 salutano gli aggiornamenti ufficiali da Samsung, e non sono gli unici

Negli ultimi anni Samsung si è distinta particolarmente per il supporto software ai suoi smartphone . Il produttore sudcoreano è infatti l'azienda che garantisce il supporto più lungo nel tempo nel panorama Android, anche in confronto a quanto fa Google con i suoi Pixel.

La serie di flagship Samsung lanciata nel 2019 ha appena salutato definitivamente gli aggiornamenti ufficiali da parte del produttore. I modelli Galaxy S10, S10e, S10+ non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza periodici da parte di Samsung. Allo stesso modo, anche Galaxy A30 e A50 non rientrano più nel supporto ufficiale.

Tutti questi dispositivi sono stati rilasciati nello stesso periodo del 2019. Per Galaxy S10 5G e S10 Lite invece vale ancora il programma di supporto trimestrale, visto che sono stati lanciati in seguito sul mercato.

Lo stop agli aggiornamenti ufficiali non significa che i dispositivi menzionati non riceveranno necessariamente alcun aggiornamento. Potrebbe anche accadere infatti che tali modelli vengano aggiornati per specifiche vulnerabilità di sicurezza molto gravi. Questo è accaduto in passato anche per modelli molto datati di Samsung.

Nello stesso contesto, Galaxy Z Flip è stato retrocesso agli aggiornamenti trimestrali, così come Galaxy A72, M62 e F62, modelli di gamma media lanciati nel 2021, sono stati spostati nel programma di aggiornamento semestrale.

Per saperne di più sui programmi di aggiornamento dei dispositivi Samsung aggiornati vi suggeriamo di far riferimento alla pagina dedicata sul sito ufficiale Samsung.