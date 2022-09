Gli immortali Galaxy S III e Note II si aggiornano ad Android 13 tramite custom ROM

Il modding è particolarmente apprezzato dagli utenti Android anche perché permette di aggiornare alle più recenti versioni di Android anche quei dispositivi che non vengono più supportati dal produttore. Un esempio emblematico di quanto appena detto lo troviamo nelle recenti novità arrivate da LineageOS .

Il mondo degli smartphone Android è particolarmente amato dagli appassionati di personalizzazione soprattutto grazie al modding , ovvero a tutte quelle operazioni software non ufficiali che permettono di personalizzare dal punto di vista software lo smartphone , ben oltre di quanto permesso dal produttore.

Stiamo parlado di Galaxy S III e Galaxy Note II, i top di gamma Samsung di ben dieci anni fa. Dal 2012 questi dispositivi hanno visto tante versioni di Android, grazie al supporto ufficiale Samsung e al modding. Ora grazie alla LineageOS potranno provare addirittura Android 13.

Si tratta, per entrambi i dispositivi, di una build alpha della LineageOS 20, basata appunto su Android 13. Trattandosi di build sperimentali implicano dei problemi nell'uso quotidiano, come quelle al funzionamento del modulo NFC, del Bluetooth in chiamata e alla lettura delle microSD.

Chiaramente riteniamo improbabile che si intenda utilizzare oggi questi smartphone come dispositivi principali con una build alpha. Se invece voleste soltanto testarla, qui sotto trovate i link ai thread dedicati sul forum XDA, dove troverete le istruzioni e i file necessari all'installazione.