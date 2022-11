Festa per Galaxy Note 10 Lite e S21 FE: arriva Android 13

Samsung conferma con decisione la particolare attenzione nell'ambito del supporto software ai suoi smartphone, con particolare riguardo ai suoi top di gamma ma non solo.

BLACK FRIDAY AMAZON

Nelle ultime ore abbiamo visto il produttore sudcoreano rilasciare l'aggiornamento ufficiale ad Android 13 in versione stabile per il suo Galaxy Z Fold 4. Ora anche Galaxy Note 10 Lite e S21 FE festeggiano il major update.

Dalla Francia infatti ci giungono imponenti segnalazioni del nuovo aggiornamento in versione stabile ad Android 13 per i possessori di Galaxy Note 10 Lite. Si tratta della build N770FXXU8HVK5, basata ovviamente sulla One UI 5.0 che ormai conosciamo bene e accoppiata alle patch di sicurezza Android aggiornate a novembre 2022.

Nello stesso contesto Android 13 arriva anche per Galaxy S21 FE, il dispositivo di gamma alta di Samsung lanciato a inizio di quest'anno. In questo caso si tratta della build G990BXXU2DVK3, anche questa accoppiata alle patch di sicurezza Android aggiornate a novembre 2022.

In entrambi i casi gli aggiornamenti sono in fase di distribuzione automatica via OTA in Europa. Possiamo quindi aspettarci che entro i prossimi giorni Android 13 arriverà anche per i possessori italiani di Galaxy Note 10 Lite e Galaxy S21 FE.