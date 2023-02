Galaxy M14 5G esce allo scoperto: design e colorazioni

Samsung è molto impegnata nel settore smartphone, a partire dai top di gamma Android dove sta per lanciare i nuovi Galaxy S23, per poi arrivare ai dispositivi di gamma media. Tra questi troviamo quelli della famiglia Galaxy M.

Lo scorso anno abbiamo visto Samsung lanciare il Galaxy M13 che vedete nell'immagine di copertina. I Galaxy M sono dispositivi che presentano interessanti peculiarità, prima fra tutte l'autonomia. L'azienda sudcoreana sarebbe ora pronta a lanciare la prossima generazione Galaxy M14 5G.

Le immagini che trovate nella galleria a fine articolo sono state diffuse da Tech Outlook e mostrano il design di Galaxy M14 5G. Dai render possiamo constatare come il dispositivo presenterà un display V-notch, il quale sarebbe praticato proprio per ospitare la fotocamera frontale. Sul retro vediamo la principale differenza estetica con il modello precedente, consistente nel modulo fotografico che non è più integrato in un'isola in evidenza.

La fotocamera posteriore avrà sempre tre sensori con il flash LED. Mentre per le colorazioni dovrebbero arrivare le tre che vediamo nelle immagini: nera, bianca e azzurra.

Il lancio di Galaxy M14 5G dovrebbe avvenire a breve almeno per il mercato indiano. L'importanza di questo tipo di dispositivi è accresciuta dal fatto che si tratta di telefoni che permettono di accedere alle reti 5G senza spendere cifre da top di gamma. Staremo a vedere se Samsung lo lancerà anche dalle nostre parti.