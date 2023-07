Tutti i Galaxy che riceveranno la One UI 5.1.1: pieghevoli e tablet sorridono

Samsung negli ultimi anni si è distinta in modo costante per il supporto software dei suoi smartphone e tablet, e negli ultimissimi anni anche per i pieghevoli ovviamente.

All'orizzonte per l'azienda sudcoreana ci sono delle interessanti novità, e tra queste troviamo anche un nuovo aggiornamento della One UI, l'interfaccia software di Android personalizzata da Samsung. Parliamo della One UI 5.1.1, un aggiornamento intermedio di una certa importanza che dovrebbe portare novità funzionali soprattutto per pieghevoli e tablet.