Galaxy Enhance-X per nuovi smartphone Samsung: l'editor magico per le foto

Galaxy Enhance-X è un'app di Samsung che consiste in un editor per le foto particolarmente sviluppato e ricco di opzioni. La notizia è che Galaxy Enhance-X estende la sua compatibilità ad altri modelli Samsung, mentre inizialmente era disponibile in fase beta esclusivamente per la serie Galaxy S23 .

Samsung si conferma uno dei punti di riferimento assoluti nel settore smartphone , anche per quanto riguarda l'esperienza fotografica . Nelle ultime ore sono arrivate delle importanti novità per Galaxy Enhance-X .

L'app di Samsung poi offre una serie di funzionalità minori come Brighten, Fix Blur, Sharpen, Remove Reflection e Fix Lens Distortion.

Mentre le funzioni Portrait e Face aiutano a ottimizzare in modo specifico l'illuminazione e il bilanciamento dei ritratti.

La nuova app Galaxy Enhance-X è già in fase di distribuzione per Galaxy S23, S22, S21, S20, Note20, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2, Z Flip 5G e Z Flip LTE aggiornati alla One UI 5.1 o superiore. Per le serie Galaxy A e Galaxy M arriverà in un secondo momento.