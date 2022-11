Galaxy A72 si unisce alla famiglia di Android 13: parte il rollout

Lo smartphone di gamma media lanciato la metà dello scorso anno anche in Italia ha infatti ricevuto il major update ad Android 13 nelle ultime ore. Si tratta ovviamente della One UI 5.0 , la personalizzazione software di Samsung sviluppata su base Android 13. La build corrisponde alla versione A725FXXU4CVJB .

Tra le novità incluse troviamo tutte le nuove funzionalità che caratterizzano Android 13 stock oltre a quelle esclusive sviluppate da Samsung con la One UI 5.0, comprese le personalizzazioni apportate alle apop di sistema Samsung.

Oltre a questo, troviamo anche le patch di sicurezza Android aggiornate a novembre 2022.

La distribuzione di Android 13 per Galaxy A72 è attualmente in corso via OTA in Russia e ci aspettiamo che entro i prossimi giorni il rollout verrà allargato anche all'Italia.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il Black Friday è entrato nel vivo, soprattutto con le offerte di Amazon. Qui sotto trovate il link per seguire tutte le offerte da vicino.

BLACK FRIDAY AMAZON