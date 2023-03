Galaxy A54 5G non è un camera phone: surclassato da Pixel 6a e Nothing Phone

Il risultato finale è abbastanza chiaro e boccia Galaxy A54 5G come camera phone. Il dispositivo ha totalizzato 107 punti , un punteggio relativamente basso considerando la classifica generale, dove si piazza infatti all'85° posto. Il punteggio è deludente anche se consideriamo solo i modelli della sua fascia prezzo. Galaxy A54 5G è ampiamente sotto Pixel 6a e Nothing Phone (1).

Samsung ha appena rinnovato i suoi smartphone di gamma media presentando Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G . Per il più grande della famiglia è già giunto il momento della grande prova fotografica da DxoMark, per capire se è anche un camera phone .

In fase di scatto il dispositivo ha ricevuto un parziale di 106 punti, mentre in registrazione video è andata meglio con un parziale da 115 punti. In bokeh il parziale ammonta a 55 punti, abbastanza scarno, mentre in fase di zoom sembra essere andata leggermente meglio con un parziale da 79 punti.

Insomma, Galaxy A54 5G ha sofferto diverse condizioni di scatto: ci sono instabilità non solo in condizioni di poca luce, ma anche in termini di bilanciamento del bianco e di artefatti evidenti nelle scene ad alto contrasto.

In modalità macro sono stati rilevanti anche degli errori di messa a fuoco.

Tra le note positive troviamo l'efficienza dell'autofocus nella registrazione video, il buon livello di dettaglio e l'ampio range dinamico quando le condizioni di scatto prevedono una buona luminosità, sia all'interno che all'esterno.

Insomma, Galaxy A54 5G non è un camera phone e, anche rimanendo nella fascia media, non dovreste sceglierlo per le sue performance fotografiche, almeno secondo l'analisi svolta da DxOMark. Trovate il report completo a questo indirizzo, mentre qui sotto trovate un riepilogo grafico di tutte le prove effettuate.