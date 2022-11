Galaxy A52s 5G festeggia l'agggiornamento ad Android 13!

Lo smartphone di gamma media lanciato la metà dello scorso anno anche in Italia ha infatti ricevuto il major update ad Android 13 nelle ultime ore. Si tratta ovviamente della One UI 5.0 , la personalizzazione software di Samsung sviluppata su base Android 13. La build corrisponde alla versione A528NKSU1DVK2 .

L'aggiornamento appena rilasciato ha un peso di ben 2 GB, include tutte le novità di Android 13 personalizzate con la One UI 5.0 e le patch di sicurezza Android aggiornate a novembre 2022.

L'update appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA per gli utenti sudcoreani. Ci apsettiamo che entro le prossime settimane il rollout verrà allargato anche agli utenti europei.