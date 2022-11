Galaxy A52 riceve Android 13 con One UI 5.0

Nelle ultime ore infatti Samsung ha avviato la distribuzione dell'aggiornamento ad Android 13 per il suo dispositivo di gamma media. Il major update per Galaxy A52 arriva accompagnato dalla One UI 5.0 , l'interfaccia personalizzata da Samsung che ormai conosciamo bene .

Arrivano delle ottime novità in casa Samsung che riguardano gli aggiornamenti di sistema per i suoi smartphone . La bella notizia riguarda da vicino Samsung Galaxy A52 , il medio gamma della casa sudcoreana dello scorso anno.

L'aggiornamento ad Android 13 per Galaxy A52 corrisponde alla build A525FXXU4CVJB ed è accompagnato dalle patch di sicurezza Android aggiornate a novembre 2022.

Si tratta del secondo major update per lo smartphone di casa Samsung, il quale è stato lanciato ufficialmente sul mercato con Android 11. E non sarà l'ultimo, visto che Samsung promette almeno tre major update per i suoi smartphone.

L'aggiornamento appena descritto corrisponde alla versione stabile ed è attualmente in fase di distribuzione via OTA per gli utenti residenti in Russia.

Ci aspettiamo che entro le prossime settimane il rollout verrà allargato anche agli utenti italiani.