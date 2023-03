Galaxy A52 5G ha iniziato a ricevere la One UI 5.1!

One UI 5.1 per Galaxy A52 5G

Insieme all'ultima One UI , che porta una serie di novità tra cui l'album condiviso, una ricerca migliorata nell'app Galleria e molto altro (non tutte le funzioni potrebbero arrivare sul telefono in questione), l'update include aggiornamenti per le app di sistema e le patch di sicurezza di febbraio.

Secondo il sito SamMobile, infatti, Samsung ha iniziato il rilascio della One UI 5.1 per il Galaxy A52 5G, portando tutte le ultime novità anche sul popolare medio gamma.

One UI 5.1 per Galaxy A52 5G. Fonte: SamMobile

Come installare l'aggiornamento

Al momento non conosciamo la reale disponibilità dell'aggiornamento per Galaxy A52 5G, possiamo solo dire che ne è iniziato il rilascio almeno a Singapore. Ecco come verificare se l'avete ricevuto (in caso non sia apparsa ancora la notifica):

Andate in Impostazioni Toccate Aggiornamento software In caso fosse disponibile, toccate Scarica e installa

Se non lo vedete, potrebbe arrivare nei prossimi giorni, noi aggiorneremo l'articolo quando confermeremo la disponibilità per l'Italia.

Ricordiamo infine che Samsung ha previsto un supporto di tre anni per quanto riguarda gli aggiornamenti Android dei Galaxy A52 e Galaxy A52 5G, il che significa che l'anno prossimo riceveranno Android 14 e One UI 6.0 o come si chiamerà (con Samsung non si sa mai).