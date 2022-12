Galaxy A42 5G e Galaxy M22 ricevono ufficialmente Android 13

Nelle ultime ore Samsung ha infatti rilasciato il major update ad Android 13 per i medio-gamma che abbiamo appena citato. Per Galaxy A42 5G si tratta della build A426NKSU2DVK2 , completa delle patch di sicurezza Android aggiornate a novembre 2022.

Samsung si conferma tra i produttori di smartphone maggiormente attenti al supporto software per i propri dispositivi e rilascia un nuovo e importante aggiornamento per Galaxy A42 5G e Galaxy M22.

Per Galaxy M22 si tratta invece della build M225FVXXU4CVK3 aggiornata con le patch di sicurezza Android di ottobre 2022. Per entrambi i dispositivi gli update arrivano con la One UI 5.0, l'interfaccia software di Samsung personalizzata su base Android 13.

Quindi per entrambi i dispositivi i major update apportano le novità caratteristiche di Android 13 insieme alle personalizzazioni esclusive apportate da Samsung.

Android 13 per Galaxy A42 5G è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA per gli utenti residenti in Corea del Sud, ci aspettiamo che entro le prossime settimane il rollout verrà esteso anche agli utenti europei.

Per Galaxy M22 invece il rollout di Android 13 è già in corso anche in Italia.