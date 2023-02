Ecco la scheda tecnica dei Galaxy A34 e A54: Samsung punta alla fascia media

Continuano a circolare indiscrezioni sui nuovi Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54, due smartphone Android che puntano ad essere la sorpresa del 2023. Nelle ultime ore, su Winfuture.de, è trapelata la scheda tecnica di questi modelli, che a partire dal design presentano alcune piccole novitàm, ma procediamo con ordine. Entrambi i modelli verranno equipaggiati con uno schermo Super AMOLED con refresh rate a 120 Hz e risoluzione FullHD+ (6,4" per Galaxy A54 e 6,6" per Galaxy A34). Le prime differenze tra i due "fratelli" emergono sul processore: per l'A54 si punta sull'Exynos 1380, chip prodotto con processo produttivo a 5 nm, affiancato ad una CPU octa-core e da una GPU Mali G68 di ARM. Galaxy A34, invece, verrà equipaggiato con un MediaTek Dimensity 1080, realizzato con processore produttivo a 6 nm e dotato di una CPU octa-core e di GPU Mali G68.

Entrambi gli smartphone avranno 6 o 8 GB di RAM, mentre la memoria interna – espandibile tramite microSD – sarà da 128 o 256 GB.

Lato batteria, ci sarà un'unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Sul comparto fotografico, invece, ci sono delle differenze. Il Galaxy A54 avrà un sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS. A seguire due sensori: uno ultragrandangolare da 12 MP ed uno per le macro da 5 MP. Sull'anteriore spicca un sensore da 32 MP. Il Galaxy A34 potrà contare su un obiettivo da 48 MP, un ultragrandangolare da 8 MP ed uno per le macro da 5 MP. Sull'anteriore, nel notch a goccia, ecco il sensore da 13 MP. Il software si baserà sulla One UI 5.0 (Android 13).