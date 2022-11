Grandi notizie per Galaxy A33 5G: arriva Android 13

Il medio-gamma di casa Samsung presentato durante quest'anno ha appena ricevuto l'aggiornamento ufficiale ad Android 13 . Il major update arriva in versione stabile con la One UI 5.0 che ormai conosciamo bene.

Arrivano delle grandi novità in casa Samsung che riguardano gli aggiornamenti di sistema per i suoi smartphone . La bela notizia riguarda da vicino Galaxy A33 5G .

L'aggioramento corrisponde alla build A336BXXU4BVJG ed è diretto agli utenti europei. Con Android 13 e la One UI 5.0 arrivano tutte le novità principali dell'ultima versione del robottino verde, oltre a personalizzazioni apportate da Samsung come il rinnovamento di diverse app di sistema e il supporto al OCR, il riconoscimento dei caratteri automatico, tramite la fotocamera integrata.

L'aggiornamento ha un peso di circa 2 GB e include anche le patch di sicurezza Android aggiornate a ottobre 2022. A fine articolo trovate uno screenshot, con il changelog completo, da un utente che ha già ricevuto l'update.

Il major update che abbiamo appena descritto per Galaxy A33 5G è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA in diversi paesi europei.

Ci aspettiamo quindi che il suo rollout avverrà entro i prossimi giorni anche per gli utenti italiani.