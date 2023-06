Galaxy A25 5G esce allo scoperto: ecco una ricca anteprima

Parliamo di Galaxy A25 5G , il dispositivo che potete vedere nelle immagini in basso. Si tratta di render che ci mostrano il design del nuovo modello di Samsung, condivise dall'affidabile OnLeaks. Le immagini ci mostrano il look completo del dispositivo, sia anteriormente che posteriormente.

La fascia media di Samsung è ormai da diversi anni identificata nella famiglia Galaxy A . E nelle ultime ore sono emersi online interessanti informazioni che riguardano uno dei prossimi modelli previsti per la serie Galaxy A.

Per quanto riguarda la parte posteriore, vediamo un Galaxy A25 5G con un aspetto abbastanza classico: il modulo fotografico presenta tre sensori disposti verticalmente con configurazione a goccia, completi di flash LED a lato. La cover posteriore appare abbastanza liscia, senza particolari rifiniture.

Anteriormente vediamo un display con notch a goccia centrale, il quale ovviamente ospiterà la fotocamera anteriore. Il pannello dovrebbe avere una diagonale da 6,44", la risoluzione dovrebbe ammontare al full HD+. Lateralmente dovremmo trovare i soliti pulsanti per lo spegnimento, quelli del volume e il sensore per il riconoscimento dell'impronta digitale.

Le dimensioni di Galaxy A25 5G dovrebbero ammontare a 162 x 77,5 x 8,3 mm, ci sarà il jack per le cuffie sul profilo laterale, insieme alla classica porta USB-C. Ancora non conosciamo dettagli relativi al suo periodo di lancio ufficiale. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.