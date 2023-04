Galaxy A24 scalda i motori: non chiamatelo entry level

Samsung è da sempre un nome molto pesante nel settore smartphone, e non solo nel segmento dei top di gamma ma anche per quanto riguarda i modelli della gamma media. In questo contesto conosciamo i dispositivi della serie Galaxy A come una valida alternativa.

Nelle ultime settimane Samsung ha presentato ufficialmente i nuovi Galaxy A34 e A54, e ora all'orizzonte si profila il lancio anche di Galaxy A24. Si tratterà di un modello di gamma leggermente più bassa. Possiamo conoscerlo meglio grazie agli ultimi leak emersi in rete.