Galaxy A24 pronto al debutto con uno stonato Android 12

Si torna a parlare di smartphone in casa Samsung, dopo che l'azienda ha rinnovato la sua gamma media con i nuovi modelli della serie Galaxy A. Questo perché il gigante sudcoreano sta preparando il lancio di un nuovo dispositivo .

Display : 6,5" Super AMOLED (1.080 x 2.340 pixel), refresh rate fino a 90Hz

: 6,5" Super AMOLED (1.080 x 2.340 pixel), refresh rate fino a 90Hz Processore : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 RAM : 4 GB

: 4 GB Storage interno : 128 GB, espandibile tramite microSD

: 128 GB, espandibile tramite microSD Sistema operativo : Android 12

: Android 12 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 5 megapixel Profondità : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 13 megapixel

: 13 megapixel Batteria : 4.000 mAh, nessun supporto alla ricarica wireless

: 4.000 mAh, nessun supporto alla ricarica wireless Reti : dual SIM

: dual SIM Connettività : solo 4G, NFC

: solo 4G, NFC Dimensioni : 162,1 x 77,6 x 8,3mm

: 162,1 x 77,6 x 8,3mm Peso: 195 grammi

Insomma, una scheda tecnica di tutto rispetto considerando la caratura di entry-level. Stona, e non poco, la presenza di Android 12, una versione del sistema operativo ormai superata da praticamente un anno, considerando che diversi modelli Samsung lanciati lo scorso anno sono stati già aggiornati ad Android 13.

Le immagini che trovate in galleria mostrano a pieno il look dello smartphone e le sue colorazioni. Si parla di un debutto a breve nel mercato mediorientale, con un prezzo di lancio che corrisponderà a circa 200€. Staremo a vedere se Samsung lo lancerà anche in Europa.