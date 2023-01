Galaxy A24 esce allo scoperto: ecco design e colorazioni

Conosciamo bene l'impegno di Samsung nel settore degli smartphone, dove l'azienda è molto competitiva non solo per i top di gamma ma anche per i dispositivi di gamma media.

Mentre attendiamo con ansia il lancio dei nuovi Galaxy S23, programmato per il prossimo 1 febbraio, arrivano nuove informazioni su un dispositivo di gamma media che dovrebbe arrivare entro i prossimi mesi. Parliamo di Galaxy A24.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano il design di Galaxy A24: si tratta di un dispositivo con un display dotato di notch centrale per ospitare la fotocamera anteriore, mentre nella parte posteriore vediamo un modulo fotografico con tre sensori disposti verticalmente accanto al flash LED.