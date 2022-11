Galaxy A14 inizia a farsi vedere: entry-level con tripla cam

Samsung si conferma tra i protagonisti del mercato smartphone, non solo per quanto riguarda i top di gamma ma anche per quanto concerne il segmento dei medio-gamma e degli entry-level.

Da tanti anni ormai Samsung propone sul mercato diverse soluzioni per gli smartphone di fascia media e medio-bassa. In questo contesto apprendiamo dei piani futuri dell'azienda proprio per quanto riguarda i modelli entry-level.

L'immagine che avete visto in copertina, e che trovate a risoluzione massima anche nella galleria in basso, mostra Galaxy A14. Questo dovrebbe arrivare sul mercato come il prossimo modello entry-level di casa Samsung.