Galaxy A03 festeggia l'arrivo di Android 13!

Nelle ultime ore infatti Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per Galaxy A03 , uno dei suoi smartphone entry level più recenti. Si tratta di un aggiornamento molto importante perché è quello che introduce Android 13 in versione stabile.

Samsung si conferma estremamente attenta in termini di supporto software dei suoi smartphone e tablet , non solo quando si parla di top di gamma.

Il major update per Galaxy A03 corrisponde alla build A035FXXU2CVL4 ed è accoppiato alle patch di sicurezza Android aggiornate a dicembre 2022. Chiaramente Android 13 per il dispositivo di Samsung arriva con la One UI 5.0.

Come è accaduto per gli altri dispositivi Samsung precedentemente aggiornati ad Android 13, questo update introduce le novità caratteristiche di Android 13 stock accoppiate alle personalizzazioni Samsung, che investono tanto l'interfaccia grafica di sistema quanto le app Samsung come la Fotocamera, Galleria, Tastiera e Samsung Internet Browser.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA agli utenti che risiedono in Serbia. Ci aspettiamo che nel giro dei prossimi giorni il rollout verrà esteso anche all'Italia.