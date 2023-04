I Galaxy A ricevono una delle funzionalità magiche di Galaxy S23

Samsung rappresenta sicuramente un punto di riferimento nel settore smartphone , e non solo per quanto riguarda i top di gamma ma anche per i modelli di gamma media .

L'aggiornamento del quale parliamo è attualmente diretto a Galaxy A53, uno dei medio-gamma Samsung più interessanti dello scorso anno. L'update fa riferimento alla build A536BXXU5CWD1 e include la funzionalità Image Clipper per Galaxy A53. Questa funzionalità è stata presentata da Samsung con il debutto dei Galaxy S23.

Image Clipper fa parte dell'app Galleria e consente di toccare e tenere premuti gli oggetti nelle foto per creare nuove immagini o stickers. Ecco come utilizzarla:

Aprire l'app Galleria Samsung. Scegliere la foto che si intende modificare. Toccare e tenere premuto l'oggetto che si intende utilizzare dalla foto. Toccare Copia per inviarlo agli appunti. Toccare Condividi se si intende inviarlo direttamente a un'altra app. Toccare Salva come immagine.

La novità di Image Clipper dovrebbe essere disponibile nell'app Galleria dopo aver effettuato l'aggiornamento.

L'update è attualmente in fase di distribuzione via OTA per gli utenti europei con Galaxy A53. Aspettiamoci che la stessa novità di Image Clipper arrivi anche per gli altri medio-gamma di Samsung a breve.