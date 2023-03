Niente CPU "casalinghe" per i futuri Samsung Galaxy

I nuovi Galaxy S23 di Samsung stanno riscuotendo un buon successo di pubblico e parte di questo merito è sicuramente da attribuire alla decisione del produttore di equipaggiare i modelli con il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Almeno per quest'anno, quindi, il marchio coreano ha deciso di rinunciare al suo processore Exynos. Tuttavia, alla luce di recenti indiscrezioni, la società potrebbe ritornare sui propri passi. Secondo Business Korea, infatti, un team interno guidato da Rahul Tuli starebbe lavorando sulla progettazione di una CPU personalizzata denominata provvisoriamente "chip Galaxy" e che potrebbe debuttare nel 2025.

Samsung, però, ha subito smentito la notizia. In particolare, l'azienda ha dichiarato: "Un recente resoconto dei media secondo cui Samsung ha istituito un team interno dedicato allo sviluppo del core della CPU non è vero. Contrariamente alle notizie, da tempo abbiamo più team interni responsabili dello sviluppo e dell'ottimizzazione della CPU, reclutando costantemente talenti globali dai campi pertinenti". Questo chiarimento di Samsung, dunque, evidenzia chiaramente che la società non ha iniziato affatto a sviluppare CPU personalizzate da destinare ai suoi futuri smartphone, tablet e laptop.