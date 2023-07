Questa funzione del Play Store vi farà scegliere la giusta app per i vari dispositivi

Il Play Store non ha bisogno di presentazioni. Lui, come Android, è nato per funzionare sugli smartphone, ma negli ultimi anni li abbiamo visti sempre più diffusi anche su altri dispositivi, come TV, smartwatch e notebook, che ovviamente hanno delle dimensioni diverse da un telefono.

Perciò, il risultato a volte era poco appagante, perché delle app potevano mantenere l'interfaccia utilizzata su uno smartphone, quindi stretta e lunga, su un dispositivo orientato orizzontalmente che di conseguenza doveva generare delle bande laterali.

Per questo motivo sembra che Google stia lavorando per risolvere la questione: AssembleDebug su Twitter ha reso noto che Google sta sperimentando una nuova grafica per il Play Store, che permetterebbe di scegliere il formato dell'app che si vuole installare.