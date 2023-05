Conoscete la funzione esclusiva di Pixel 7a?

Nelle ultime ore sono emersi interessanti dettagli su una funzionalità di Pixel 7a che non è stata particolarmente pubblicizzata da Google ma che per il momento è esclusiva del suo nuovo modello.

La novità consiste nella vibrazione adattiva dello smartphone per la ricezione delle chiamate. Questa vibrazione adattiva consisterebbe nella riduzione automatica dell'intensità della vibrazione quando arriva una chiamata e il telefono risulta immobile con lo schermo rivolto verso l'alto.

In altre parole, la vibrazione adattiva entrerebbe in gioco quando arriva una chiamata e Pixel 7a è poggiato con lo schermo rivolto verso l'alto su una superficie piana, come un tavolo o una scrivania ad esempio. La funzionalità avrebbe quindi lo scopo di ridurre il rischio di disturbi agli altri, che spesso avvengono proprio per una vibrazione consistente, quando si riceve una chiamata.

La funzione di Pixel 7a ha quindi la sua utilità e risulta molto interessante. L'opzione per attivarla si trova nelle Impostazioni di Android, all'interno della sezione Suoni e vibrazione. Al momento non la troviamo sugli altri modelli di Pixel ma ci aspettiamo che arrivi con uno dei prossimi aggiornamenti software.