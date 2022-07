Buona parte di Fuchsia abbandona Android: cos'avrà in mente Google?

In questa settimana, una grossa fetta di codice relativa a Fuchsia è stata rimossa dall'Android Open Source Project (AOSP). Tuttavia, i destini dei due sistemi operativi di Google si intrecceranno ancora una volta, almeno così sembrerebbe stando alle ultime indiscrezioni emerse. Ma procediamo con ordine.

Che cos'è Fuchsia?

Fuchsia è il sistema operativo interno di Google che alimenta due degli smart display dell'azienda, ovvero Nest Hub e Nest Hub Max. Già negli ultimi tempi, però, è emersa la volontà del colosso di Mountain View di realizzare progetti più ambiziosi circa Fuchsia.

Quali opzioni sta valutando Google?

La prima strada che sta valutando Google per Fuchsia è quella di attribuire a Fuchsia la possibilità di eseguire applicazioni da altri sistemi operativi come Android e Linux. Questa soluzione consentirebbe ad un dispositivo con Fuchsia di sostituire, ad esempio, un Chromebook oppure uno smartphone Android.

Per concretizzare questa ambizione esistono vari modi. Il primo è quello di eseguire un'istanza completa del S.O. Android in una macchina virtuale. Ad esempio, in questo modo Chrome OS e Google Play Games per PC riescono ad offrire il supporto per le app Android.

Un'altra opzione consiste nell'instaurare una relazione più diretta tra Fuchsia e Android Runtime. A riguardo, nel 2019 Google creò un progetto che avrebbe permesso di realizzare build di Android Runtime per dispositivi Fuchsia. Il lavoro su questo progetto, però, si è interrotto nel febbraio 2021. In questa settimana, poi, tutto il codice relativo all'iniziativa è stato rimosso da Android. Al suo posto, infatti, è comparso un messaggio che recita "TODO" (che significa "da fare").