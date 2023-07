In Francia Oppo sconfigge Nokia

Dall'estate 2022 si continua a parlare dello scontro in corso tra il gruppo BBK Electronics e Nokia per la questione dei brevetti. Una battaglia legale che riguarda tutti i brand del gruppo cinese in Europa, tant'è che le vendite di Oppo e Oneplus sono bloccate da ormai quasi un anno in Germania.

A maggio ci interrogavamo sulla situazione di Oppo in Europa, perché si parlava anche di un addio imminente in Germania, che a catena avrebbe dovuto riversarsi su tutti gli altri Stati europei e su tutti gli altri brand del gruppo. Perciò, sembrava un destino segnato e invece è arrivata una svolta: nonostante la sconfitta di Oppo in tribunale in Germania a ottobre 2022, oggi arriva la notizia che Oppo ha vinto in tribunale in Francia.

Come riportato da Frandroid, il giudice della Corte di giustizia di Parigi ha dichiarato che le pretese avanzate da Nokia sui brevetti in questione non sono valide per mancanza di novità.

Tuttavia, non sappiamo se Nokia ricorrerà in un secondo grado di giudizio, forte della sua vittoria in Germania.