Ancora eccessiva la frammentazione di Android: l'ultima versione stenta a decollare

Secondo gli ultimi dati forniti da Google, Android 13 è installato su circa il 15% degli smartphone attivi. Una percentuale non molto alta, soprattutto se si osserva la percentuale di diffusione di Android 11, in esecuzione sul 23,1% dei dispositivi, risultando quindi la versione del S.O. più diffusa fino ad ora.

Entrando nei dettagli nella notizia, Android 13 ha comunque registrato una lieve crescita, visto che ad aprile raggiungeva una percentuale di diffusione pari al 12,1. In calo, invece, le percentuali di Android 12,11 e 10, anche se, come accennato all'inizio, Android 11 rimane la versione del S.O. di Google maggiormente in esecuzione sugli smartphone. Tra l'altro, c'è un dato che sorprende ancora di più: tra aprile e giugno è stata registrata una crescita improvvisa della diffusione di Android Oreo, passata dal 6,7 all'8,3. Oggettivamente non si sa come mai una versione così vecchia di Android abbia avuto questo aumento.