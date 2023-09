La fotocamera di Xiaomi 14 Pro avrà l'apertura variabile come Xiaomi 13 Ultra

Inoltre, Digital Chat Station ha specificato che il dispositivo sarà dotato di un sensore fotografico da 50 MP con una dimensione del sensore di 1/1,28 pollici. Questo sensore, poi, sarà dotato di apertura variabile che andrà da f/1.4 a f/4.0 , simili al recente Xiaomi 13 Ultra. L'implementazione dell'apertura variabile, quindi, aiuterà gli utenti a regolare la luce immessa nel sensore della fotocamera. Lato autonomia, la batteria avrà una capacità di 4860 mAh con supporto alla ricarica wireless da 50 W. Ancora, Xiaomi doterà il dispositivo di un motore dell'asse X per una migliore sensazione tattile.

Il noto informatore Digital Chat Station ha recentemente rivelato le specifiche di Xiaomi 14 Ultra , che dovrebbe debuttare nel 2024 , mentre Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro potrebbero essere lanciati in Cina a novembre (a seguito del lancio del processore Snapdragon 8 Gen 3). A questo proposito, l'informatore ha rivelato che la variante Pro avrà un pannello AMOLED con risoluzione 2K. Il display, tra l'altro, sarà circondato da cornici sottili nonché da un elevato oscuramento PWM per proteggere gli occhi.

Il produttore cinese probabilmente doterà il dispositivo di un sensore telemacro invece della lente periscopica inizialmente ipotizzata. L'altra fotocamera invece sarebbe un obiettivo ultra grandangolare con apertura f/2.2. Xiaomi, infine, prevede di utilizzare un sensore Sony IMX 9xx per la fotocamera principale e un sensore Sony IMX 989 per il sensore telemacro (potrebbe supportare lo zoom ottico 5x). Lato design, l'azienda potrebbe utilizzare la lega di titanio per i telai e, inoltre, dovrebbe essere supportata la connettività satellitare.