La fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra sarà la stessa di Galaxy S23 Ultra?

Inoltre, anche gli altri sensori non dovrebbero variare: quindi spazio al teleobiettivo con zoom ottico 3x (Sony IMX754 da 12 MP) e alla lente ultrawide da 12 MP (Sony IMX564). L'unico sensore che vedrà un aggiornamento sarebbe il teleobiettivo con zoom ottico 10x: potrebbe trattarsi sempre del Sony IMX754 da 12 MP ma leggermente migliorato . Nessuna informazione, invece, su Galaxy S24 e S24 Plus: tuttavia, vedendo la situazione della variante Ultra, non si attendono novità su questi due modelli.

Con la serie Galaxy S23 , Samsung ha introdotto importanti aggiornamenti in ambito fotografico , migliorando sia il sensore posteriore che quello anteriore. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezione, la prossima serie di smartphone non godrà dello stesso trattamento. Secondo di un rapporto di UniverseIce , infatti, Galaxy S24 Ultra adotterà lo stesso sensore fotografico del modello attualmente sul mercato : si tratta dell'ISOCELL HP2 da 200 MP.

Dunque, se queste informazioni venissero confermate, potremmo osservare dei miglioramenti soltanto in ambito software. Per quanto riguarda le altre specifiche, la serie Galaxy S24 dovrebbe essere equipaggiata col chip Snapdragon 8 Gen 3 in Asia e Nord America.

In Europa, invece, potrebbe ritornare il processore Exynos, in particolare il modello 2400. In ogni caso, entrambi i chip utilizzerebbero gli ultimi core CPU di ARM. Infine, l'Exynos 2400 offrirebbe performance della GPU 4 volte superiori all'Exynos 2200. A questo proposito, però, delle indiscrezioni precedenti hanno ipotizzato la presenza di questo processore soltanto sulla variante standard dell'S24.