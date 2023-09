Tutte le novità della fotocamera di Google Pixel 8: controlli manuali, funzioni AI e Magic Editor

Tra le novità, sicuramente la funzionalità "Video Boost" , che secondo Google utilizzerà l'intelligenza artificiale per offrire una "visualizzazione più fluida" e per implementare gli effetti di Night Sight ai filmati. Il video, poi, ci offre anche un assaggio di "Audio Eraser". Nel dettaglio, si può osservare come sarà possibile rimuovere il rumore della città dallo sfondo di un video di un violoncellista.

I Google Pixel si sono sempre contraddistinti per l'ottimo comparto fotografico e sembrerebbe che i futuri Pixel 8 continueranno questa "tradizione". In particolare, un video pubblicato su 91Mobiles dall'affidabile leaker Kamila Wojciechowska offre un'analisi piuttosto dettagliata di tutte le nuove funzionalità della fotocamera di Pixel 8 e 8 Pro.

L'intelligenza artificiale, però, si vedrà soprattutto nella funzione che permetterà di modificare i volti delle persone al fine di creare lo scatto desiderato. Per il momento non c'è alcuna spiegazione su come funzioni, ma sembra che utilizzi più scatti simili per crearne uno definitivo.

Inoltre, sui Pixel 8 sarà possibile utilizzare i controlli manuali. Denominati "Pro Controls", saranno "modellati sui controlli DSLR". Non è ancora possibile vedere tutte le opzioni, tuttavia sembrano essere presenti sia la velocità dell'otturatore che l'ISO, oltre alla messa a fuoco manuale.