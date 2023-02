La fotocamera di Galaxy S23 e S23+ non convince DxOMark: la vetta è lontana

Qualche giorno fa abbiamo parlato della non entusiasmante prova di S23 Ultra da DxOMark, conclusasi con un decimo posto nella classifica generale. Ora lo stesso accade per Galaxy S23 e S23+ che, allo stesso modo, non stupiscono DxOMark .

Un altro aspetto che viene tenuto particolarmente in considerazionenella valutazione di uno smartphone è il comparto fotografico. Un metro di valutazione che spesso viene tirato in ballo è il giudizio di DxOMark , azienda francese specializzata proprio nel settore fotografico.

Sono passate poche settimane da quando Samsung ha svelato al mondo i suoi nuovi top di gamma , i Galaxy S23 che hanno alzato l'asticella delle prestazioni soprattutto per l'integrazione del processore Snapdragon 8 Gen 2 , una primissima volta per i flagship Samsung venduti in Europa.

Un po' come abbiamo visto per S23 Ultra, i pareri negativi arrivano soprattutto nelle condizioni di scatto e registrazione video in cui la luminosità è bassa. Insomma, in notturna i Galaxy S23 soffrono un po' rispetto ai loro diretti rivali. Uno dei punti di forza invece è lo zoom, che preserva bene i dettagli, e la registrazione video in condizioni ambientali standard.

A livello di classifica, troviamo S23 e S23+ al 22° posto, dietro Pixel 6 Pro e Vivo X70 Pro+ di due anni fa. Intendiamoci, questo non significa che il comparto fotografico non sia di livello. Dai sample pubblicati da DxOMark, che potete vedere sul report completo, capiamo bene che gli scatti sono di fascia alta. Il livello però è relativamente non all'altezza di quello raggiunto dagli altri top di gamma del momento.