La fotocamera di Galaxy A34 5G migliora ma rimane sottotono

Sono passati pochi giorni da quando Samsung ha rinnovato la sua serie di smartphone di gamma media, con i nuovi Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G che sono arrivati anche in Italia.

Dal punto di vista fotografico abbiamo visto arrivare una sostanziale delusione per Galaxy A54 5G da parte di DxOMark, il team francese che ha valutato con un punteggio relativamente basso il nuovo medio-gamma per eccellenza di casa Samsung. Ora lo stesso accade, in maniera meno negativa, per il fratello piccolo Galaxy A34 5G.