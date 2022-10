Queste foto di Vivo X90 sono troppo belle per essere vere

Gli utenti, soprattutto negli ultimi anni, cercano da uno smartphone le massime prestazioni fotografiche. In tal senso, Vivo e Zeiss hanno collaborato per sviluppare la tecnologia che "animerà" la fotocamera della nuova serie del marchio cinese: Vivo X90. L'obiettivo di questa cooperazione è molto ambizioso: scattare delle foto che corrispondano perfettamente a ciò che vede l'occhio umano. In particolare, le attenzioni delle due aziende si sono concentrate sui miglioramenti da apportare a due campi ancora critici per molti dispositivi: ritratti e foto notturne.

Per ottenere risultati più soddisfacenti rispetto ai competitors, l'inedito sistema ottico realizzato da Vivo e Zeiss utilizza lenti e rivestimenti avanzati in modo tale da migliorare il rapporto segnale/rumore del sensore fotografico. Tra l'altro, la tecnologia "True Color Restoration Engine" dovrebbe consentire la determinazione del giusto bilanciamento del bianco. Inoltre, è presente l' "Ultra-Clear Image Quality Engine", un algoritmo che utilizza un modello virtuale dell'obiettivo per recuperare circa il 35% delle informazioni perse a causa di imperfezioni ottiche (presente anche una modalità multi-frame per migliorare qualità della foto e la gamma dinamica).