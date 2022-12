Diffuse le foto delle unità dummy dei nuovi Samsung Galaxy S23

Manca sempre meno al lancio della nuova serie di top di gamma di Samsung, ovvero i Galaxy S23. Sui vari modelli previsti – S23, S23+ e S23 Ultra – abbiamo già visto tanto e, recentemente, sono state diffuse anche le presunte foto delle unità dummy dei nuovi smartphone dell'azienda sudcoreana. Da una prima occhiata, sembrerebbe che il produttore abbia abbandonato il design sagomato per l'S23 e l'S23+, avvicinandoli di più allo stile della variante Ultra. I sensori fotografici posteriori, invece, sporgono leggermente.

Per quanto riguarda l'S23 Ultra, probabilmente non ci saranno vistose differenze rispetto al modello precedente. Rispetto però ai render trapelati in passato, gli ultimi mostrano lo slot SIM sul lato anziché sul fondo. Ovviamente, in tal senso, occorrerà attendere conferme ufficiali. Insomma, in vista del lancio dei nuovi modelli – che avverrà ad inizio febbraio, mentre le vendite ufficialmente dovrebbero partire dal 17 febbraio – le notizie continuano a circolare sempre di più.