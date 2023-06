Ora potete creare foto cinematografiche con Google Foto

Si tratta delle foto cinematografiche , quelle che internazionalmente sono note come Cinematic Photo , e che Google ha lanciato su Foto dal 2020. Per capirci, sono le foto che propongono l'effetto in leggero zoom dinamico . Finora Google ha proposto le foto cinematografiche automaticamente, in base agli scatti realizzati dagli utenti.

Google Foto è lo strumento di Google per la gestione, backup e personalizzazione di tutte le immagini e video che avete sul vostro smartphone e PC . E nelle ultime ore ha ricevuto un'interessante novità.

Questa procedura che passa per l'applicazione dell'effetto automatica non sempre è efficace, visto che a volte vengono considerate foto che non si prestano a diventare cinematografiche. Altre volte invece vorreste applicarlo a scatti che si prestano particolarmente. L'ultima novità di Foto risolve proprio questo problema.

Come vedete dalle immagini in galleria, ora potete creare tutte le foto cinematografiche che volete a partire dai vostri scatti. Ecco come:

Aprite l'app Google Foto. Accedete a Raccolta e poi Utilità. Selezionate Foto cinematografica. Quindi selezionate l'immagine che volete rendere cinematografica. Dopo la creazione otterrete un'anteprima, potete scegliere di salvare l'immagine oppure se crearne un'altra.

La novità che abbiamo visto è attualmente in fase di distribuzione automatica via server.

Questo significa che non sarà necessario aggiornare l'app per usarla. Fateci sapere se l'avete ricevuta anche voi.