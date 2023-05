Il filtro chiamate dei Pixel finalmente è completo

Il filtro chiamate dei Pixel, che ha il nome internazionale di Pixel Call Screen , permette di scoprire chi sta chiamando il vostro numero tramite l'interazione con Google Assistant . In altre parole, Google Assistant risponde al posto vostro chiedendo al chiamante di identificarsi e di specificare il motivo della chiamata. L'utente può decidere di prendere la chiamata in qualsiasi momento, leggendo la trascrizione della conversazione a schermo.

Nelle ultime ore è arrivata un'ulteriore novità proprio per questa funzionalità. Come vedete dal video allegato al tweet sotto, il filtro chiamate sarà in grado di trascrivere anche il contenuto pronunciato da Assistant.

Questo è un importante cambiamento perché finora il filtro chiamate dei Pixel ha permesso la trascrizione esclusivamente del contenuto pronunciato dal chiamante. In questo modo la trascrizione della conversazione diventerà molto più comprensibile per gli utenti che usano il filtro chiamate.

La novità che abbiamo appena visto sembra essere disponibile soltanto per alcuni utenti al momento, in lingua inglese per giunta. Staremo a vedere se nel breve arriverà anche per noi.