I film lasciano il Play Store: la sezione Film scompare dallo store di Google

Sul Play Store dunque sono ora presenti tre tab in basso: abbiamo quello relativo alle app, quello per i giochi e quello per i libri, ai quali si aggiunge un quarto tab, ovvero quello relativo a Play Pass, per chi è abbonato al servizio. Come detto, per tutte le operazioni legate ai film, come l'acquisto o il noleggio, bisognerà passare a Google TV. Ovviamente, tutti i contenuti già acquistati rimarranno accessibili con la nuova app.

Nel caso in cui sia ancora presente la sezione Film, questa mostrerà ora un banner che informa gli utenti dell'imminente passaggio a Google TV, fornendo anche alcune informazioni utili a riguardo.