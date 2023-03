Fermare la ricarica adattiva è più semplice sui Pixel

Negli ultimi anni è cresciuto notevolmente l'interesse attorno ai Pixel di Google. Gli smartphone di BigG sono ormai disponibili in pianta stabile nel mercato italiano e si fanno apprezzare anche per una stabilità di prezzo non comune nel panorama attuale.

Nelle ultime ore sembra essere arrivata un'interessante novità per i Pixel, la quale riguarda da vicino le modalità di ricarica della batteria. Nello specifico, si tratta della possibilità di fermare la ricarica adattiva in maniera più rapida e semplice.