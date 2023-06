Feature Drop di giugno per i Pixel: uno dei più ricchi, novità per la fotocamera e sicurezza

Insomma, un bel carico di novità sostanziali che sicuramente impatteranno sull'utilizzo quotidiano dei Pixel.

Oltre a questo dovrebbero esserci anche le patch di sicurezza Android aggiornate a giugno 2023.

L'aggiornamento Feature Drop di giugno 2023 è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA ai Pixel 4a e modelli successivi, che hanno Android 13 stabile. Per coloro che hanno Android 13 QPR Beta o Android 14 Beta non arriverà.