Fairphone 5 è ufficiale: lo smartphone equosolidale che potrete usare per 10 anni

Negli ultimi anni si sente sempre più parlare del termine "sostenibilità", ma a volte si finisce per cadere nella trappola del greenwashing, che è una tecnica che usano alcune aziende per mostrare il proprio lato green, attento al pianeta, ma che in realtà si rivela solo una strategia di marketing per attirare i clienti.

Ma non è questo il caso. Fairphone è un'impresa che nasce nel 2010 e ha iniziato a produrre smartphone nel 2013 con un obiettivo molto chiaro: creare un prodotto il cui impatto socio-ambientale sia il più ecosostenibile. Un'ecosostenibilità che si declina secondo il termine fair trade (da cui nasce il nome dell'azienda), che possiamo tradurre in italiano con il termine commercio equo e che si basa su dei principi cardine: pagamento di un prezzo minimo per coprire il costo di produzione sostenibile e rispetto dei diritti umani e ambientali.

Infatti, seguendo questi principi, Fairphone oggi ha annunciato il Fairphone 5, il suo nuovo smartphone, che raccoglie l'eredità del Fairphone 4, uscito a settembre 2021.

Durante il video di presentazione Miquel Ballester, cofondatore di Fairphone e responsabile del progetto, ha presentato il nuovo smartphone confermando lui stesso che i leak usciti in passato fossero fondati: sono state percorse velocemente le specifiche tecniche del dispositivo, concentrandosi sulla longevità del dispositivo sia a livello software sia a livello hardware, poiché riparabile.