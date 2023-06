Lo smartphone sostenibile si rinnova: come sarà Fairphone 5

Quotidianamente parliamo di smartphone, anche di quelli che ancora non sono arrivati ufficialmente sul mercato e periodicamente anche di Fairphone. L'azienda si rivela particolarmente interessante perché da sempre realizza prodotti sostenibili.

I modelli di Fairphone infatti sono da sempre caratterizzati da un alto grado di riparabilità, con il massimo della modularità che permette agli utenti di sostituire in autonomia eventuali componenti non più funzionanti correttamente. Il tutto è accompagnato da un supporto software lodevole ed estremamente duraturo.

Le immagini che vediamo in galleria rappresentano il motivo per cui torniamo a parlare di Fairphone. Le grafiche infatti ritraggono quello che dovrebbe arrivare sul mercato come il nuovo Fairphone 5.