Fairphone 4 è l'esempio virtuoso per gli aggiornamenti Android

Il settore di mercato degli smartphone è popolato da vari produttori che ogni anno lanciano decine di modelli. Ma tra questi vi è anche qualche esempio virtuoso in termini di sostenibilità ambientale .

Questo è quello che si traduce nella realtà per Fairphone 4, il penultimo modello dell'azienda lanciato ufficialmente nel 2021 con a bordo Android 11. Nelle ultime ore infatti l'azienda ha annunciato il major update ad Android 13. L'aggiornamento introduce diverse novità: rinnovamento dell'interfaccia grafica, nuove icone a tema, preferenze di lingua specifiche per ogni app, miglioramenti per privacy e sicurezza.

Oltre alle novità caratteristiche di Android 13 stock, troviamo qualche personalizzazione specifica, come quelle che riguardano gli sfondi. Il changelog completo lo trovate in basso, mentre la build in fase di distribuzione automatica corrisponde al codice FP4.TP1V.C.073.

Ma oltre alla notizia del major update, arrivano altre buone novità per Fairphone 4. L'azienda avrebbe infatti annunciato di voler estendere il supporto software al dispositivo. Nello specifico, si parla di aggiornamenti garantiti fino alla fine del 2027, un periodo esteso di un anno rispetto al piano originale. Questo significa che Fairphone 4 potrebbe ricevere anche il major update ad Android 15.