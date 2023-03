Dopo sette anni, Fairphone 2 riceve l'ultimo aggiornamento

Solo gli iPhone hanno un supporto paragonabile

Ad annunciarlo è la stessa azienda in un post in cui spiega il rammarico per non poterlo supportare all'infinito a causa di limiti aziendali e finanziare e anche le possibilità che si prospettano ora per i circa 15.000 utenti.

Per fare un confronto, Samsung, che è il marchio con il migliore supporto software, offre quattro anni di aggiornamenti maggiori e cinque di sicurezza, così come (per quanto riguarda le patch) anche OnePlus e Google.

Per quanto riguarda Apple, l'aggiornamento a iOS 16 del 2022 è stato rilasciato fino agli iPhone 8 del 2017, il che equivale a cinque anni di aggiornamenti maggiori, ma la mela continua a fornire patch di sicurezza per i vecchi dispositivi

Ricordiamo che Fairphone non è solo un dispositivo etico, in quanto i componenti arrivano solo da fonti certificate che non sfruttano i lavoratori (per usare un eufemismo), ma anche sostenibile, in quanto facilmente riparabile e con ricambi disponibili anche anni dopo il rilascio.

Il supporto software è un altro aspetto di questa missione, e se l'azienda aveva originariamente promesso di rilasciare aggiornamenti per un periodo compreso tra i tre e i cinque anni, la realtà è andata ben oltre le previsioni.

Il concetto è semplice: più a lungo i dispositivi vengono utilizzati, meno rifiuti produrranno, e sappiamo bene quanto i rifiuti elettronici causati dal consumismo siano un problema.