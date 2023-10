Le factory image dei Pixel 8 sono pronte al download

Abbiamo visto come tra le novità esclusive più accattivanti ci siano quelle relative all'esperienza fotografica . E mentre siamo in attesa di provarle con mano, visto che i Pixel 8 sono attesi sul mercato tra pochi giorni, emergono online le factory image dei nuovi dispositivi di Google.

Quando parliamo di factory image si intende le build software che permettono di installare il sistema operativo stock completo sugli smartphone Android. Dunque, le factory image dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono quelle basate su Android 14, la nuova generazione del robottino verde arrivata in versione stabile proprio con i Pixel 8.

Le factory image appena rese pubbliche per Pixel 8 e Pixel 8 Pro corrispondono alle build di Android 14 aggiornate con le patch di sicurezza di settembre.

Queste factory image possono rivelarsi molto utili quando, per qualsiasi motivo, il telefono non si avvia correttamente, per ricorrere all'aggiornamento manuale. In questa guida abbiamo spiegato come fare.

Qui sotto trovate i link di download delle factory image, anche dei file OTA (questa è la guida per aggiornare i Pixel con file OTA) per i nuovi Pixel 8, relative alle versioni specifiche per i modelli europei:

Pixel 8

Pixel 8 Pro