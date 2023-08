Facebook Messenger dice addio agli SMS, spianando la strada a Messaggi di Google

Un altro tassello verso l'adozione di Messaggi di Google? Era il 2016 e Facebook aveva grandi piani per Messenger: renderlo l'app di messaggistica in grado soddisfare tutte le vostre necessità, anche per l'invio di SMS (sapete come cancellare la cronologia di Messenger?).

Sette anni dopo, a quanto pare Meta ha cambiato piani e con un laconico annuncio sul sito dell'assistenza ha annunciato la fine del supporto per l'invio e la ricezione di messaggi di testo per Messenger (ecco come usarlo senza Facebook).

Ricordiamo che Messenger ha una storia piuttosto travagliata con gli SMS. Dopo aver introdotto la funzione nel 2012 e averla interrotta nel 2013, ci aveva riprovato in grande stile nel 2016, separandoli dalle comunicazioni basate su Internet, di colore blu, con il colore viola.

Se ora usate l'app di Meta per l'invio di SMS o MMS invece dell'app predefinita di sistema, vi verrà però mostrato un messaggio in cui vi si informa che dal 28 settembre dovrete tornare a usare quella nativa, e verrete appunto reindirizzati a quella.

Nel comunicato, si legge infatti che da quella data, se aggiornate Messenger non potrete più utilizzarla per i messaggi SMS e questi saranno reindirizzati alla vostra app di messaggistica predefinita, che potrete usare per ricevere e inviare SMS e per accedere alla cronologia degli stessi.